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Верес планирует подписать грузина, которого называли одним из главных талантов страны

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Верес планирует подписать грузина, которого называли одним из главных талантов страны

Фото - Динамо (Батумі)

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24-летний Гиорги Куция последние 1,5 сезона выступал в составе латвийской "Лиепаи" (47 матчей, 17 желтых карточек). Сейчас полузащитник ищет новый клуб и ровенская команда активно интересуется футболистом.

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Игрок дебютировал на профессиональном уровне еще в 17 лет. Больше всего запомнился грузинским болельщикам в период, который провёл в "Динамо" Батуми (109 поединков, 24 предупреждения).

Также Гиорги представлял страну в юношеских и молодежных сборных. Вторую половину сезона 2021/22 играл в Северной Македонии (Работнички).

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Источник:
Футбол з вертольоту
Опубликовал: Александр Симченко
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