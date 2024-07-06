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Заря нашла потенциальную замену Герреро

Трансферы

В клубе готовятся к возможному трансферу форварда

Заря нашла потенциальную замену Герреро

Фото - radiokotor

Новина українською

Пока панамский нападающий привлекает внимание украинских грандов и зарубежных команд, "черно-белые" рассматривают варианты усиления атаки.

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На радаре луганского коллектива оказался 21-летний Деян Перович. Черногорский футболист получил статус свободного агента после трех сезонов в ОФК Петровац (8 голов, 75 матчей). Клуб финишировал шестым в последнем чемпионате страны.

Потенциальный новичок может выступать на позиции форварда или правого вингера. Трансферную стоимость нападающего оценивают в 100 тысяч евро.

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Источник:
Телеграм-канал Ігоря Бурбаса
Опубликовал: Александр Симченко
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