Заря нашла потенциальную замену Герреро

Пока панамский нападающий привлекает внимание украинских грандов и зарубежных команд, "черно-белые" рассматривают варианты усиления атаки.

На радаре луганского коллектива оказался 21-летний Деян Перович. Черногорский футболист получил статус свободного агента после трех сезонов в ОФК Петровац (8 голов, 75 матчей). Клуб финишировал шестым в последнем чемпионате страны.

Потенциальный новичок может выступать на позиции форварда или правого вингера. Трансферную стоимость нападающего оценивают в 100 тысяч евро.