Заря нашла потенциальную замену Герреро
В клубе готовятся к возможному трансферу форварда
Фото - radiokotor
Пока панамский нападающий привлекает внимание украинских грандов и зарубежных команд, "черно-белые" рассматривают варианты усиления атаки.
На радаре луганского коллектива оказался 21-летний Деян Перович. Черногорский футболист получил статус свободного агента после трех сезонов в ОФК Петровац (8 голов, 75 матчей). Клуб финишировал шестым в последнем чемпионате страны.
Потенциальный новичок может выступать на позиции форварда или правого вингера. Трансферную стоимость нападающего оценивают в 100 тысяч евро.
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Источник:Телеграм-канал Ігоря Бурбаса
Опубликовал: Александр Симченко
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