В Европе появился претендент на панамского форварда Зари
За трансфер нападающего придется конкурировать
фото из свободных источников
В СМИ сообщали о интересе к футболисту со стороны "Динамо" и "Шахтера". Теперь опубликовали информацию о конкретном претенденте из Европы. Им оказалась "Црвена Звезда".
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Белградский клуб выиграл предыдущее первенство Сербии и готовится к квалификации Лиги чемпионов. Хотя команда забила в национальном турнире 94 мяча, только два игрока едва пересекли отметку в 10 голов за сезон.
Эдуардо покинул панамский "УД Университарио" в 2018 году. 5 сезонов он провел в Израиле, защищая цвета четырех коллективов.
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Источник:El Marcador TV
Опубликовал: Александр Симченко
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