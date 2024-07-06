В Европе появился претендент на панамского форварда Зари

В СМИ сообщали о интересе к футболисту со стороны "Динамо" и "Шахтера". Теперь опубликовали информацию о конкретном претенденте из Европы. Им оказалась "Црвена Звезда".

Читайте также: Динамо предлагало Заре обмен на Герреро с доплатой

Белградский клуб выиграл предыдущее первенство Сербии и готовится к квалификации Лиги чемпионов. Хотя команда забила в национальном турнире 94 мяча, только два игрока едва пересекли отметку в 10 голов за сезон.

Эдуардо покинул панамский "УД Университарио" в 2018 году. 5 сезонов он провел в Израиле, защищая цвета четырех коллективов.