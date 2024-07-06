Карпаты усилятся двумя игроками Днепра-1 - источник

Львовские "Карпаты" близки к подписанию 2-х игроков "Днепра-1", сообщает ТаТоТаке. Речь идет о 32-летнем защитнике Владимире Адамюке и 28-летнем хавбеке Игоре Когуте.

Адамюк имеет контракт с днепровским клубом до конца этого года. Когут переедет во Львов на правах свободного агента.

Ранее издание сообщало, что "Карпаты" подпишут защитника Дениса Мирошниченко - еще одного игрока "Днепра-1". Напомним, львовяне вышли из Первой лиги в УПЛ по результатам сезона 2023/24 годов.