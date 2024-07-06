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Карпаты усилятся двумя игроками Днепра-1 - источник

Трансферы

Команда разваливается на глазах

Карпаты усилятся двумя игроками Днепра-1 - источник

Фото: СК Дніпро-1

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Львовские "Карпаты" близки к подписанию 2-х игроков "Днепра-1", сообщает ТаТоТаке. Речь идет о 32-летнем защитнике Владимире Адамюке и 28-летнем хавбеке Игоре Когуте.

Адамюк имеет контракт с днепровским клубом до конца этого года. Когут переедет во Львов на правах свободного агента.

Ранее издание сообщало, что "Карпаты" подпишут защитника Дениса Мирошниченко - еще одного игрока "Днепра-1". Напомним, львовяне вышли из Первой лиги в УПЛ по результатам сезона 2023/24 годов.

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Владимир Адамюк Игорь Когут СК Днепр-1 Карпаты (Львов)
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Виктор Иванчук
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