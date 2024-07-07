  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Трансферы
  4. Тренер сборной Бразилии – о вылете из Кубка Америки: Беру полную ответственность за себя
В тренде

Тренер сборной Бразилии – о вылете из Кубка Америки: Беру полную ответственность за себя

Трансферы

Однако считает, что команда может расти

Тренер сборной Бразилии – о вылете из Кубка Америки: Беру полную ответственность за себя

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер сборной Бразилии Доривал Жуниор прокомментировал вылет его подопечных из четвертьфинала Кубка Америки.

“Такая работа требует большого терпения. Должен признать, что результаты не такие, как ожидалось, и я беру полную ответственность за это, но я также думаю, что у этой команды есть возможность для роста, развития и прогресса.

Это процесс. Ты проходишь через сложности, когда создаешь команду. Это был наш первый официальный турнир, и результаты далеки от ожидаемых. Теперь наша главная цель – выйти на чемпионат мира”, – сказал Жуниор.

Читайте такжеУругвай - Бразилия 0:0 (пен 4:2). Обзор матча и видео серии пенальти

Бразилия за четыре матча на Кубке Америки победила однажды и три раза основное время поединков завершалось вничью. "Селесао" вылетели от Уругвая в серии пенальти.

По теме
yellow-arrow
Шахтер стал ближе к подписанию хавбека из Бундеслиги – Фабрицио Романо
yellow-arrow
Карпаты усилятся двумя игроками Днепра-1 - источник
yellow-arrow
Верес подписал грузинского полузащитника
Бразилия Уругвай Доривал Жуниор
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ESPN
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости