Тренер сборной Бразилии – о вылете из Кубка Америки: Беру полную ответственность за себя
Однако считает, что команда может расти
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Главный тренер сборной Бразилии Доривал Жуниор прокомментировал вылет его подопечных из четвертьфинала Кубка Америки.
“Такая работа требует большого терпения. Должен признать, что результаты не такие, как ожидалось, и я беру полную ответственность за это, но я также думаю, что у этой команды есть возможность для роста, развития и прогресса.
Это процесс. Ты проходишь через сложности, когда создаешь команду. Это был наш первый официальный турнир, и результаты далеки от ожидаемых. Теперь наша главная цель – выйти на чемпионат мира”, – сказал Жуниор.
Бразилия за четыре матча на Кубке Америки победила однажды и три раза основное время поединков завершалось вничью. "Селесао" вылетели от Уругвая в серии пенальти.
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