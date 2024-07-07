Тренер сборной Бразилии – о вылете из Кубка Америки: Беру полную ответственность за себя

Главный тренер сборной Бразилии Доривал Жуниор прокомментировал вылет его подопечных из четвертьфинала Кубка Америки.

“Такая работа требует большого терпения. Должен признать, что результаты не такие, как ожидалось, и я беру полную ответственность за это, но я также думаю, что у этой команды есть возможность для роста, развития и прогресса.

Это процесс. Ты проходишь через сложности, когда создаешь команду. Это был наш первый официальный турнир, и результаты далеки от ожидаемых. Теперь наша главная цель – выйти на чемпионат мира”, – сказал Жуниор.