Колос победил представителя Первой лиги в контрольном матче

В Ковалевке прошел товарищеский матч между "Колосом" и "Кудривкой-Нивой", которая представляет Первую лигу. Хозяева, благодаря классу, переиграли оппонента со счетом 3:1. Гости смогли лишь на гол с пенальти.

Следующий спарринг ковалевцы проведут с сумской "Викторией". Что касается "Кудривки-Нивы", то дальше их ждет встреча с "Александрией". Матч запланирован на 12-е июля.

Контрольный матч

07.07.2024 г. Ковалевка, стадион "Колос"

"Колос" (Ковалевка) - ФК "Кудривка-Нива" (Кудривка) 3:1

Голы: Криворучко 4, Паулаускас 73, Ильин 75 - Тименко 31 (пен)