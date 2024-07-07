Колос победил представителя Первой лиги в контрольном матче
3:1
Фото: Колос
В Ковалевке прошел товарищеский матч между "Колосом" и "Кудривкой-Нивой", которая представляет Первую лигу. Хозяева, благодаря классу, переиграли оппонента со счетом 3:1. Гости смогли лишь на гол с пенальти.
Следующий спарринг ковалевцы проведут с сумской "Викторией". Что касается "Кудривки-Нивы", то дальше их ждет встреча с "Александрией". Матч запланирован на 12-е июля.
Контрольный матч
07.07.2024 г. Ковалевка, стадион "Колос"
"Колос" (Ковалевка) - ФК "Кудривка-Нива" (Кудривка) 3:1
Голы: Криворучко 4, Паулаускас 73, Ильин 75 - Тименко 31 (пен)
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Источник:Колос
Опубликовал: Виктор Иванчук
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