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Кащук – самый дорогой свободный агент среди украинцев

Трансферы
Обновлено

Эксфутболист Шахтера возглавил рейтинг по трансферной стоимости

Кащук – самый дорогой свободный агент среди украинцев

shakhtar.com

Новина українською

На портале Transfermarkt появился список игроков, у которых завершились контракты с бывшими клубами. В топ-10 самых дорогих свободных агентов среди украинцев лидирует Алексей Кащук. И это не единственный спортсмен, выступавший в составе "горняков" из этого списка.

Рейтинг выглядит следующим образом:

  • 1. Алексей Кащук – 1,8 млн. евро
  • 2. Ярослав Ракицкий – 1 млн.
  • 3. Владислав Калитвинцев – 600 тыс.
  • 4. Богдан Милованов – 500 тыс.
  • 5. Роман Дебелко – 400 тыс.
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  • 6. Алексей Хобленко – 400 тыс.
  • 7. Даниил Варакута – 400 тыс.
  • 8. Сергей Болбат – 400 тыс.
  • 9. Станислав Шарай – 350 тыс.
  • 10. Сергей Петько – 300 тыс.

Кащук сыграл в "Шахтере" 12 матчей (5 результативных действий).

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Алексей Кащук
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Источник:
Transfermarkt
Опубликовал: Александр Симченко
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