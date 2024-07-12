Кащук – самый дорогой свободный агент среди украинцев
Эксфутболист Шахтера возглавил рейтинг по трансферной стоимости
shakhtar.com
На портале Transfermarkt появился список игроков, у которых завершились контракты с бывшими клубами. В топ-10 самых дорогих свободных агентов среди украинцев лидирует Алексей Кащук. И это не единственный спортсмен, выступавший в составе "горняков" из этого списка.
Рейтинг выглядит следующим образом:
- 1. Алексей Кащук – 1,8 млн. евро
- 2. Ярослав Ракицкий – 1 млн.
- 3. Владислав Калитвинцев – 600 тыс.
- 4. Богдан Милованов – 500 тыс.
- 5. Роман Дебелко – 400 тыс.
- 6. Алексей Хобленко – 400 тыс.
- 7. Даниил Варакута – 400 тыс.
- 8. Сергей Болбат – 400 тыс.
- 9. Станислав Шарай – 350 тыс.
- 10. Сергей Петько – 300 тыс.
Кащук сыграл в "Шахтере" 12 матчей (5 результативных действий).
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Источник:Transfermarkt
Опубликовал: Александр Симченко
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