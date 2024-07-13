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Шахтер отдал в аренду таджикского хавбека

Трансферы
Обновлено

Хусрав Тоиров возвращается в первенство Казахстана

Шахтер отдал в аренду таджикского хавбека

shakhtar.com

Новина українською

Марино Пушич не рассчитывает на 19-летнего полузащитника Хусрава Тоирова. Вторую половину 2024 года футболист будет играть на правах аренды в составе "Атырау".

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В начале весны 2023-го "горняки" оформили трансфер хавбека именно из этого клуба за 300 тысяч евро. В первом коллективе "оранжево-черных" он появился только в двух поединках, также выступал в "Шахтере" U19.

Хусрав – воспитанник "Локомотива-Памиры" (Душанбе). На родине защищал цвета упомянутой команды и столичного "Динамо".

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
13.07.2024 в 18:52
жужа провокує пацанів, а потім читаючи гнівні пости -- рукоблудить.... а вечірком - на роботу в гей-клуб... "жізнь удалась !"
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1
0
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Комментарии 8
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Просто Квашин (Харків)
13.07.2024 в 18:52
жужа провокує пацанів, а потім читаючи гнівні пости -- рукоблудить.... а вечірком - на роботу в гей-клуб... "жізнь удалась !"
Ответить
1
0
avatar
жажа_the_best (Харьков)
13.07.2024 в 18:15
Обосралекс зашел сюда с 5 аккаунтов обосрал всю ветку получил от ублюдка ахметова 50 рублей и исчез накуй!!!
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0
3
tekutiev (донецк,Украина)
13.07.2024 в 18:42
обсирать ветку начал ты тупой петушара.платить тебе .....некому.работаешь из паРаши за миску похлёбки.там и сдохнешь падаль
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2
0
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жажа_the_best (Харьков)
13.07.2024 в 17:09
Снова обосанный менеджмент шахтера голой ж0пой сел в лужу. Покупают всякую дрянь потом не знают как от нее избавицца!
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1
5
tekutiev (донецк,Украина)
13.07.2024 в 17:39
лучше менеджмента фейк-1 в Украине не найти.довели недоклуб до ручки,устроили распродажу за бесценок.
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4
2
tekutiev (донецк,Украина)
13.07.2024 в 17:41
фридман и русол-гении .
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4
2
same tak(Україна)
13.07.2024 в 17:43
шавка тупая как там дела у твоего днепр-1?хорошо быть ......с рождения
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3
2
tekutiev (донецк,Украина)
13.07.2024 в 18:06
ты обосранный петух находишься в паРаше.прикрой ........ продажная падаль
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2
1

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