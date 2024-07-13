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Шахтер отдал в аренду таджикского хавбека в аренду

Трансферы
Обновлено

Хусрав Тоиров возвращается в первенство Казахстана

Шахтер отдал в аренду таджикского хавбека в аренду

shakhtar.com

Новина українською

Марино Пушич не рассчитывает на 19-летнего полузащитника Хусрава Тоирова. Вторую половину 2024 года футболист будет играть на правах аренды в составе "Атырау".

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В начале весны 2023-го "горняки" оформили трансфер хавбека именно из этого клуба за 300 тысяч евро. В первом коллективе "оранжево-черных" он появился только в двух поединках, также выступал в "Шахтере" U19.

Хусрав – воспитанник "Локомотива-Памиры" (Душанбе). На родине защищал цвета упомянутой команды и столичного "Динамо".

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
13.07.2024 в 17:09
Снова обосанный менеджмент шахтера голой ж0пой сел в лужу. Покупают всякую дрянь потом не знают как от нее избавицца!
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
13.07.2024 в 17:09
Снова обосанный менеджмент шахтера голой ж0пой сел в лужу. Покупают всякую дрянь потом не знают как от нее избавицца!
Ответить
0
0

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