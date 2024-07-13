Шахтер отдал в аренду таджикского хавбека в аренду

Марино Пушич не рассчитывает на 19-летнего полузащитника Хусрава Тоирова. Вторую половину 2024 года футболист будет играть на правах аренды в составе "Атырау".

Читайте также: Игрок Шахтера был вызван в сборную Таджикистана

В начале весны 2023-го "горняки" оформили трансфер хавбека именно из этого клуба за 300 тысяч евро. В первом коллективе "оранжево-черных" он появился только в двух поединках, также выступал в "Шахтере" U19.

Хусрав – воспитанник "Локомотива-Памиры" (Душанбе). На родине защищал цвета упомянутой команды и столичного "Динамо".