Экс-кипер Александрии и воспитанник Динамо - в списке потенциальных новичков Вереса

26-летний вратарь Олег Билык заинтересовал "красно-черных". В команде сомневаются, что Вадим Ющишин может стать первым номером на весь сезон. Кипер Арсений Коркодим нередко ошибался во время выступлений в аренде в ФК "Кремень", а Богдану Когуту осенью исполнится 37 лет.

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Билык с 2018 по 2023-й защищал цвета "Александрии", но так и не смог стать основным (44 поединка). Затем последовали неудачные попытки закрепиться в "Ингульце" и "Черноморце".

Также "Верес" интересуется защитником/полузащитником "Динамо" Назаром Янчишиным. В двух предыдущих сезонах он отыграл 28 встреч в составе команды U19.