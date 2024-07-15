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Карпаты предлагали 5 миллионов за бразильского защитника, но получили отказ

Трансферы

Клуб хочет получить больше

Карпаты предлагали 5 миллионов за бразильского защитника, но получили отказ

Фото - David Ricardo / Іnstagram

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"Львы" ищут игроков для усиления обороны. Давид Рикардо, представляющий бразильскую "Сеару", соответствовал критериям селекции. Галицкий коллектив хотел оформить трансфер, но размер предложения не удовлетворил "черно-белых".

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Об этом сообщил журналист Жуселино Фильо:

“Они сделали предложение в размере 5 миллионов реалов за подписание защитника "Сеары" Рикардо. Однако клуб не согласился на такие условия и требует большую сумму”, – сказал журналист.

Упомянутая сумма равна около 843 тысячам евро. "Черно-белые" в прошлом сезоне финишировали на 11-м месте во втором дивизионе Бразилии – Серии Б.

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Карпаты (Львов)
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Источник:
UkrFootball, Globo Esporte
Опубликовал: Александр Симченко
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