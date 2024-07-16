Судаков все еще в списке усиления английского гранда

"Тоттенхэм" рассматривает варианты замены Джованни Ло Чельсо. По информации источника, на радаре "шпор" два футболиста – Георгий Судаков и Себастьян Шиманский (Польша / Фенербахче).

Атакующий полузащитник "Шахтера" заявлял, что мечтает выступать в английском первенстве. В начале года он продолжил сотрудничество с чемпионом Украины до 2028 года. В контракте прописали клаусулу в размере 150 млн. евро.

В минувшем сезоне футболист оформил 12 результативных действий в 34 матчах. Также он забил гол и отдал 4 ассиста в восьми поединках сборной Украины в 2024 году.