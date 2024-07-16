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Судаков все еще в списке усиления английского гранда

Трансферы
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Георгий может продолжить карьеру в АПЛ

Судаков все еще в списке усиления английского гранда

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

"Тоттенхэм" рассматривает варианты замены Джованни Ло Чельсо. По информации источника, на радаре "шпор" два футболиста – Георгий Судаков и Себастьян Шиманский (Польша / Фенербахче).

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Атакующий полузащитник "Шахтера" заявлял, что мечтает выступать в английском первенстве. В начале года он продолжил сотрудничество с чемпионом Украины до 2028 года. В контракте прописали клаусулу в размере 150 млн. евро.

В минувшем сезоне футболист оформил 12 результативных действий в 34 матчах. Также он забил гол и отдал 4 ассиста в восьми поединках сборной Украины в 2024 году.

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Шахтер (Донецк) Тоттенхэм (Лондон) Георгий Судаков
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Источник:
CaughtOffside
Опубликовал: Александр Симченко
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