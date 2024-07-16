Черноморец близок к подписанию двух игроков Шахтёра и экс-хавбека Александрии
У одесситов намечаются первые трансферы
shakhtar.com
Сегодня на тренировочной базе "Черноморца" в Совиньоне должны появиться три новых игрока. Об этом сообщает ТаТоТаке. По информации источника, речь идет о двух футболистах "Шахтера" вингере Иване Петряке и центральном защитнике Данииле Удоде, которые, возможно, подпишут арендные договоры с клубом. А также экс-сопорщика "Александрии" Богдана Билошевского, который недавно покинул "желто-черных" в статусе свободного агента. В текущее межсезонье уже 17 игроков "моряков" покинули клуб в связи с завершением контракта/аренды, либо по другим причинам (включая финансовые).
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