Экс-вратарь Зари перешел в Ингулец
Смена клубной прописки внутри УПЛ
instagram.com/fcinhulets
"Ингулец" официально объявил о подписании бывшего голкипера "Зари“ Антона Жилкина.
К новичку УПЛ 21-летний футболист перешел на правах свободного агента. Срок трудового соглашения между сторонами рассчитан на 3 года.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Жилкин - воспитанник "Зари". За основную команду луганчан Антон провел лишь один матч в Лиге конференций против исландского "Брейдаблика".
Напомним, что по итогам прошлого сезона «Ингулец» стал чемпионом Первой лиги и вышел в УПЛ.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Facebook
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Первый квалификационный раунд Лиги Европы. Польша имеет возможность еще увеличить отрыв от Украины в ТК
- Наставник Жироны прокомментировал трансферные слухи о Довбике
- Финиш Коноплянки, вечный Модрич и отставка Маркевича. Главные новости за 17 июля
- Карпаты предлагали 5 миллионов за бразильского защитника, но получили отказ
- Источник: Клуб УПЛ предлагал пожизненно дисквалифицировать легенду Днепра-1
- "Некоторые парни получили повестки". Колесник - о снятии Дружбы с Первой лиги
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
12 000 грн
3На сайт
2 500 грн