Экс-вратарь Зари перешел в Ингулец

"Ингулец" официально объявил о подписании бывшего голкипера "Зари“ Антона Жилкина.

К новичку УПЛ 21-летний футболист перешел на правах свободного агента. Срок трудового соглашения между сторонами рассчитан на 3 года.

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Жилкин - воспитанник "Зари". За основную команду луганчан Антон провел лишь один матч в Лиге конференций против исландского "Брейдаблика".

Напомним, что по итогам прошлого сезона «Ингулец» стал чемпионом Первой лиги и вышел в УПЛ.