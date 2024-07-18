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Экс-вратарь Зари перешел в Ингулец

Трансферы
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Смена клубной прописки внутри УПЛ

Экс-вратарь Зари перешел в Ингулец

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Новина українською

"Ингулец" официально объявил о подписании бывшего голкипера "Зари“ Антона Жилкина.

К новичку УПЛ 21-летний футболист перешел на правах свободного агента. Срок трудового соглашения между сторонами рассчитан на 3 года.

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Жилкин - воспитанник "Зари". За основную команду луганчан Антон провел лишь один матч в Лиге конференций против исландского "Брейдаблика".

Напомним, что по итогам прошлого сезона «Ингулец» стал чемпионом Первой лиги и вышел в УПЛ.

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Опубликовал: Александр Бураков
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