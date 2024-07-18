Минай объявил о подписании 29-летнего опорника

Полузащитник Дмитрий Прихна пополнил состав "Миная". Об этом сообщил официальный сайт закарпатского клуба.

Детали соглашения между сторонами не разглашаются. За "лис" Дмитрий будет выступать под 5-м номером.

Предыдущий клуб Прихны – "Подолье". Также он представлял "Верес", "Таврию", тернопольскую "Ниву", "Металлист 1925" и польских "Радуни" и "Брони". На счету Дмитрия 42 матча в Первой лиге (2 гола и 2 ассиста), 7 – в Кубке и 33 – в чемпионатах Польши.