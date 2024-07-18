Минай объявил о подписании 29-летнего опорника
Усиление опытным хавбеком
ФК Минай
Полузащитник Дмитрий Прихна пополнил состав "Миная". Об этом сообщил официальный сайт закарпатского клуба.
Детали соглашения между сторонами не разглашаются. За "лис" Дмитрий будет выступать под 5-м номером.
Предыдущий клуб Прихны – "Подолье". Также он представлял "Верес", "Таврию", тернопольскую "Ниву", "Металлист 1925" и польских "Радуни" и "Брони". На счету Дмитрия 42 матча в Первой лиге (2 гола и 2 ассиста), 7 – в Кубке и 33 – в чемпионатах Польши.
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Источник:ФК Минай
Опубликовал: Александр Бураков
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