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Минай объявил о подписании 29-летнего опорника

Трансферы
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Усиление опытным хавбеком

Минай объявил о подписании 29-летнего опорника

ФК Минай

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Полузащитник Дмитрий Прихна пополнил состав "Миная". Об этом сообщил официальный сайт закарпатского клуба.

Детали соглашения между сторонами не разглашаются. За "лис" Дмитрий будет выступать под 5-м номером.

Предыдущий клуб Прихны – "Подолье". Также он представлял "Верес", "Таврию", тернопольскую "Ниву", "Металлист 1925" и польских "Радуни" и "Брони". На счету Дмитрия 42 матча в Первой лиге (2 гола и 2 ассиста), 7 – в Кубке и 33 – в чемпионатах Польши.

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ФК Минай Дмитрий Прихна трансфер
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Источник:
ФК Минай
Опубликовал: Александр Бураков
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