Новичок УПЛ подписал экс-капитана Миная

Пресс-служба "Ингульца" объявила о переходе 30-летнего полузащитника Сергея Петько.

К петровцам опытный хавбек присоединился на правах свободного агента, и будет выступать под 32-м номером. О подробностях сделки не сообщается.

В прошлом сезоне Петько защищал цвета "Миная", и отличился 1 забитым мячём и 1 ассистом в 19 матчах.