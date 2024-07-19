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Новичок УПЛ подписал экс-капитана Миная

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Новичок УПЛ подписал экс-капитана Миная

ФК Інгулець

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Пресс-служба "Ингульца" объявила о переходе 30-летнего полузащитника Сергея Петько.

К петровцам опытный хавбек присоединился на правах свободного агента, и будет выступать под 32-м номером. О подробностях сделки не сообщается.

В прошлом сезоне Петько защищал цвета "Миная", и отличился 1 забитым мячём и 1 ассистом в 19 матчах.

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