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Полесье подписал игрока из второй лиги Конго

Трансферы

Интересная находка скаутов "волков"

Полесье подписал игрока из второй лиги Конго

ФК Полісся

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"Полесье" объявило на официальном сайте о переходе конголезского футболиста Джерри Йоки.

Контракт между житомирским клубом и 18-летним полузащитником рассчитан на 4 года.

Йока начал свою карьеру на родине. На профессиональном уровне выступал за "RCM" со Второй Лиги Республики Конго. Футболист выделяется выносливостью, скоростью и нацеленностью на ворота соперника. Отмечается, что Йока уже успел отметиться голом в спарринге с "Полесьем-2".

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Источник:
ФК Полісся
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Вarcelinius
19.07.2024 в 15:58
Вторая лига резервации Конго? Цэ потужно!
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Комментарии 2
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Вarcelinius
19.07.2024 в 15:58
Вторая лига резервации Конго? Цэ потужно!
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жажа_the_best (Харьков)
19.07.2024 в 15:04
Его бы покормить чуть-чуть. Он же еле на ногах стоит...
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