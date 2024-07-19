Полесье подписал игрока из второй лиги Конго

"Полесье" объявило на официальном сайте о переходе конголезского футболиста Джерри Йоки.

Контракт между житомирским клубом и 18-летним полузащитником рассчитан на 4 года.

Йока начал свою карьеру на родине. На профессиональном уровне выступал за "RCM" со Второй Лиги Республики Конго. Футболист выделяется выносливостью, скоростью и нацеленностью на ворота соперника. Отмечается, что Йока уже успел отметиться голом в спарринге с "Полесьем-2".