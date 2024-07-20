Динамо интересуется полузащитником Америки

Журналист Виктор Моралес сообщил, что вице-чемпион Украины рассматривает подписание атакующего хавбека мексиканской "Америки" Диего Вальдеса. Также футболист попал на радар бразильского "Крузейро".

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30-летний полузащитник никогда не выступал в Европе. К середине 2016 года он играл на родине, а затем переехал в Мексику и с тех пор уже успел побывать в трех клубах.

В начале 2022-го "Америка" оформила его трансфер за 10,6 млн евро. В составе команды Диего провел 107 встреч (36 голов, 25 ассистов).