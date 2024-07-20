Динамо интересуется полузащитником Америки
Киевляне продолжают работать на трансферном рынке
Фото - Соцмережі
Журналист Виктор Моралес сообщил, что вице-чемпион Украины рассматривает подписание атакующего хавбека мексиканской "Америки" Диего Вальдеса. Также футболист попал на радар бразильского "Крузейро".
-
Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
30-летний полузащитник никогда не выступал в Европе. К середине 2016 года он играл на родине, а затем переехал в Мексику и с тех пор уже успел побывать в трех клубах.
В начале 2022-го "Америка" оформила его трансфер за 10,6 млн евро. В составе команды Диего провел 107 встреч (36 голов, 25 ассистов).
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Victor Morales
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
жека-киев (биг виладж)
20.07.2024 в 18:49
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- "Простите меня, но это же кошмар, а не игра". Сабо – о выступлении сборной Украины U-19
- "Я хотел сразу бороться за места в еврокубках". Маркевич рассказал об уходе из Карпат
- "Есть только один Месси". Куман - о Ямале
- Новичок УПЛ подписал экс-капитана Миная
- Красотка дня. Роскошная актриса, которая занимается спортом вместе с вундеркиндом Реала. ФОТО
- Довбик оформил дубль за один тайм спарринга против команды Лиги 1 – ВИДЕО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
12 000 грн
3На сайт
2 500 грн
Комментарии 1