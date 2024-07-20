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Динамо интересуется полузащитником Америки

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Динамо интересуется полузащитником Америки

Фото - Соцмережі

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Журналист Виктор Моралес сообщил, что вице-чемпион Украины рассматривает подписание атакующего хавбека мексиканской "Америки" Диего Вальдеса. Также футболист попал на радар бразильского "Крузейро".

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30-летний полузащитник никогда не выступал в Европе. К середине 2016 года он играл на родине, а затем переехал в Мексику и с тех пор уже успел побывать в трех клубах.

В начале 2022-го "Америка" оформила его трансфер за 10,6 млн евро. В составе команды Диего провел 107 встреч (36 голов, 25 ассистов).

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Динамо (Киев) Америка (Мексика)
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1 голосов
Источник:
Victor Morales
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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жека-киев (биг виладж)
20.07.2024 в 18:49
Брєд. Чуваку 30 років, це раз!. Футболіст вартість в 10лям навіть в 30 років, захоче дуже багато грошей, ше і в країні що воює.
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Комментарии 1
жека-киев (биг виладж)
20.07.2024 в 18:49
Брєд. Чуваку 30 років, це раз!. Футболіст вартість в 10лям навіть в 30 років, захоче дуже багато грошей, ше і в країні що воює.
Ответить
0
0

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