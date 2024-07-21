Динамо претендует на сальвадорского форварда, играющего в Колумбии

Вице-чемпион Украины заинтересовался 23-летним футболистом "Депортеса Толимы" Брайаном Александером Хилем. По информации журналиста Хулиана Каперы, украинская команда и неназванный бразильский клуб сделали свои предложения.

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Форвард присоединился к "Депортесу" в январе 2023-го. С тех пор он провел 54 матча во всех турнирах и оформил 14 результативных действий.

Нападающий родился в колумбийском городе Кали и выступал в молодежной сборной этой страны. Весной 2023 года Брайан дебютировал в национальном коллективе Сальвадора.