  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Трансферы
  4. Металлист 1925 подписал экс-хавбека Днепра-1
В тренде

Металлист 1925 подписал экс-хавбека Днепра-1

Трансферы

Ветеран днепрян отправляется к харьковчанам

Металлист 1925 подписал экс-хавбека Днепра-1

Металіст 1925

Новина українською

"Металлист 1925" заключил контракт с 28-летним украинским полузащитником Игорем Когутом.

Срок трудового соглашения между сторонами рассчитан на два года. Трансфер состоялся на правах свободного агента. Отмечается, что в харьковском клубе Игорь будет выступать под 26-м номером.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Когут - уроженец Днепра. Начал заниматься футболом в местном "Интере". В чемпионатах ДЮФЛУ играл за "Днепр" и "Металлург" (93 матча/16 голов).

На профессиональном уровне играл за "Днепр" и "Днепр-1", за которые в целом провел 173 матча, в которых отметился 28 голами и 18 результативными передачами.

По теме
yellow-arrow
Динамо претендует на сальвадорского форварда, играющего в Колумбии
yellow-arrow
Голкипер Кожухарь перешел в Верес
yellow-arrow
Динамо интересуется полузащитником Америки
Игорь Когут Металлист 1925 (Харьков) СК Днепр-1 трансфер
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Металіст 1925
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости