Металлист 1925 подписал экс-хавбека Днепра-1
Ветеран днепрян отправляется к харьковчанам
Металіст 1925
"Металлист 1925" заключил контракт с 28-летним украинским полузащитником Игорем Когутом.
Срок трудового соглашения между сторонами рассчитан на два года. Трансфер состоялся на правах свободного агента. Отмечается, что в харьковском клубе Игорь будет выступать под 26-м номером.
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Когут - уроженец Днепра. Начал заниматься футболом в местном "Интере". В чемпионатах ДЮФЛУ играл за "Днепр" и "Металлург" (93 матча/16 голов).
На профессиональном уровне играл за "Днепр" и "Днепр-1", за которые в целом провел 173 матча, в которых отметился 28 голами и 18 результативными передачами.
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Источник:Металіст 1925
Опубликовал: Александр Бураков
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