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Экс-хавбек Шахтера отказался от перехода в израильский клуб

Трансферы

Ещё одного украинца в Израиле пока не будет

Экс-хавбек Шахтера отказался от перехода в израильский клуб

Фото: ФК Шахтар Донецьк

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"Маккаби" Хайфа был заинтересован в подписании бывшего полузащитника "Шахтёра" Алексея Кащука. Об этом сообщает one.co.il.

Впрочем, позже источник опубликовал информацию, что сам Кащук не намерен переходить в израильский клуб.

На данный момент Алексей находится в статусе свободного агента после отказа продлевать контракт с "Шахтёром" этим летом.

В прошлом сезоне 24-летний футболист отличился 4 голами и 1 результативной передачей в 12 матчах во всех турнирах.

Ранее "Маккаби" Хайфа арендовал у киевского "Динамо" защитника Александра Сироту.

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Источник:
one.co.il
Опубликовал: Александр Бураков
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