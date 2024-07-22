Экс-хавбек Шахтера отказался от перехода в израильский клуб

"Маккаби" Хайфа был заинтересован в подписании бывшего полузащитника "Шахтёра" Алексея Кащука. Об этом сообщает one.co.il.

Впрочем, позже источник опубликовал информацию, что сам Кащук не намерен переходить в израильский клуб.

На данный момент Алексей находится в статусе свободного агента после отказа продлевать контракт с "Шахтёром" этим летом.

В прошлом сезоне 24-летний футболист отличился 4 голами и 1 результативной передачей в 12 матчах во всех турнирах.