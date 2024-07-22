Черноморец подписал двух своих бывших игроков

Пресс-служба "Черноморца" объявила о приобретении полузащитника "Александрии" Богдана Билошевского и вингера "Полесья" Дениса Янакова.

Оба игрока подписали трудовые соглашения с одесским клубом на 3 года.

Надо отметить, что Билошевский и Янаков непродолжительное время уже выступали в составе "Черноморца".

В частности, Янаков провел в стане "моряков" вторую половину сезона 2019/20, а Белошевский - первый круг сезона 2021/22.