Черноморец подписал двух своих бывших игроков
Возвращение в одесскую гавань
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Пресс-служба "Черноморца" объявила о приобретении полузащитника "Александрии" Богдана Билошевского и вингера "Полесья" Дениса Янакова.
Оба игрока подписали трудовые соглашения с одесским клубом на 3 года.
Надо отметить, что Билошевский и Янаков непродолжительное время уже выступали в составе "Черноморца".
В частности, Янаков провел в стане "моряков" вторую половину сезона 2019/20, а Белошевский - первый круг сезона 2021/22.
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Источник:Telegram
Опубликовал: Александр Бураков
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