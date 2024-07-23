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Кривбасс может подписать украинского защитника из чемпионата Венгрии

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Центрбек близок к возвращению в УПЛ

Кривбасс может подписать украинского защитника из чемпионата Венгрии

ФК Дебрецен

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"Кривбасс" заинтересован в подписании центрального защитника венгерского „Дебрецена“ Александра Романчука. Об этом сообщает ТаТоТаке.

Контракт 24-летнего футболиста с его действующим клубом рассчитан еще на один год.

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Напомним, ранее Романчук выступал за ПФК "Львов" и находился в структуре киевского "Динамо". Transfermarkt оценивает стоимость Александра в 400 тысяч евро.

В прошлом сезоне Романчук принял участие в 30 матчах, в которых отметился 1 забитым мячом и 1 результативной передачей.

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Александр Романчук Кривбасс (Кривой Рог) Дебрецен трансфер
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Александр Бураков
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