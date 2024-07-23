Кривбасс может подписать украинского защитника из чемпионата Венгрии
Центрбек близок к возвращению в УПЛ
ФК Дебрецен
"Кривбасс" заинтересован в подписании центрального защитника венгерского „Дебрецена“ Александра Романчука. Об этом сообщает ТаТоТаке.
Контракт 24-летнего футболиста с его действующим клубом рассчитан еще на один год.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, ранее Романчук выступал за ПФК "Львов" и находился в структуре киевского "Динамо". Transfermarkt оценивает стоимость Александра в 400 тысяч евро.
В прошлом сезоне Романчук принял участие в 30 матчах, в которых отметился 1 забитым мячом и 1 результативной передачей.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:ТаТоТаке
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Ирак U-23 - Украина U-23. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча олимпийского турнира
- Новичок Первой Лиги уволил главного тренера
- УЕФА исключил Днепр-1 из Лиги конференций, турнир четырех за участие в УПЛ. Главные новости за 22 июля
- Экс-хавбек Шахтера отказался от перехода в израильский клуб
- Красотка дня. Роскошная актриса, которая занимается спортом вместе с вундеркиндом Реала. ФОТО
- ЛЧ. Динамо начинает против прямого конкурента, поляки также в игре, внимание к туркам и швейцарцам
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
12 000 грн
3На сайт
2 500 грн