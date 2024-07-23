Романо: Шахтёр - один из претендентов на подписание вингера Манчестер Сити
Ранее этого футболиста уже сватали к "горнякам"
Getty Images/Global Images Ukraine
Донецкий "Шахтер" заинтересован в кандидатуре вингера "Манчестер Сити" Кайки. Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, руководство "горожан" приняло окончательное решение отправить 21-летнего бразильца в аренду на следующий сезон.
Конкуренцию "Шахтёру" в гонке за игрока составляет "Спарта" Роттердам.
В прошлом сезоне Кайки не сыграл ни одного матча за "Сити" из-за разрыва коленной связки, который он получил летом 2023 года.
???????????? Manchester City will let Kayky leave on loan for next season, decision has been made.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 23, 2024
Kayky will join Sparta Rotterdam or Shakhtar Donetsk, the two most interested clubs with different projects. pic.twitter.com/mP3zRnbZPZ
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