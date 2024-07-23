Романо: Шахтёр - один из претендентов на подписание вингера Манчестер Сити

Донецкий "Шахтер" заинтересован в кандидатуре вингера "Манчестер Сити" Кайки. Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, руководство "горожан" приняло окончательное решение отправить 21-летнего бразильца в аренду на следующий сезон.

Конкуренцию "Шахтёру" в гонке за игрока составляет "Спарта" Роттердам.

В прошлом сезоне Кайки не сыграл ни одного матча за "Сити" из-за разрыва коленной связки, который он получил летом 2023 года.