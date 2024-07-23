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Романо: Шахтёр - один из претендентов на подписание вингера Манчестер Сити

Трансферы

Ранее этого футболиста уже сватали к "горнякам"

Романо: Шахтёр - один из претендентов на подписание вингера Манчестер Сити

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Донецкий "Шахтер" заинтересован в кандидатуре вингера "Манчестер Сити" Кайки. Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, руководство "горожан" приняло окончательное решение отправить 21-летнего бразильца в аренду на следующий сезон.

Конкуренцию "Шахтёру" в гонке за игрока составляет "Спарта" Роттердам.

В прошлом сезоне Кайки не сыграл ни одного матча за "Сити" из-за разрыва коленной связки, который он получил летом 2023 года.

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Шахтер (Донецк) Манчестер Сити Спарта (Роттердам) трансфер Кайки
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Опубликовал: Александр Бураков
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