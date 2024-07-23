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Защитник Черноморца перейдет в Металлист 1925 за более чем полмиллиона евро

Трансферы
Обновлено

Выиграли гонку у "Карпат"

Защитник Черноморца перейдет в Металлист 1925 за более чем полмиллиона евро

УАФ

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Металлист 1925 года" близок к подписанию защитника "Черноморца" Владимира Салюка. Об этом сообщает Zoria Londonsk.

По данным источника, сумма трансфера составит 500-600 тысяч евро плюс процент от возможной дальнейшей продажи. Официально о соглашении объявят на этой неделе или после Олимпиады.

Позднее некоторые детали добавил и ТаТоТаке:

"Зимой главным претендентом на Салюка были "Карпаты", готовые заплатить "Черноморцу" 600 тысяч евро. Но хотели взять игрока без процентов за следующий трансфер.

Харьковский клуб вел переговоры по центрбеку около полугода. Итоговые условия трансфера – те же 600 тысяч евро плюс 10% от следующего перехода для "Черноморца".

Ожидается, что контракт с "Металлистом 1925" будет подписан на 4 года".

В прошлом сезоне Салюк сыграл 30 матчей во всех турнирах.

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Черноморец (Одесса) Металлист 1925 (Харьков) трансфер Владимир Салюк
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Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
23.07.2024 в 15:44
Криптоаферисту насправді нікуди гроші дівати....
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Комментарии 1
avatar
Просто Квашин (Харків)
23.07.2024 в 15:44
Криптоаферисту насправді нікуди гроші дівати....
Ответить
2
0

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