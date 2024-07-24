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Цитаишвили пройдет медосмотр в испанской команде

Трансферы
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Грузин временно сменит клубную прописку

Цитаишвили пройдет медосмотр в испанской команде

Фото: Wisła Kraków

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Вингер "Динамо" готовится к переезду в Сегунду. Источник сообщает, что Георгий обсудил условия личного контракта с "Гранадой". Осталось пройти медицинский осмотр, чтобы подписать соглашение.

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Андалусийцы арендуют футболиста на год без права выкупа. "Насриды" по итогам предыдущего сезона Ла Лиги финишировали последними и вылетели во второй дивизион.

За последние 3,5 года Цитаишвили сменил уже 5 клубов: "Ворскла", "Черноморец", польские "Висла" и "Лех" Познань, а также "Динамо" (Батуми). В грузинской Лиге Эровнули он провел 34 встречи и оформил 11 результативных действий.

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Динамо (Киев) Гранада Георгий Цитаишвили
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Источник:
Geo Team
Опубликовал: Александр Симченко
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