Цитаишвили пройдет медосмотр в испанской команде
Грузин временно сменит клубную прописку
Фото: Wisła Kraków
Вингер "Динамо" готовится к переезду в Сегунду. Источник сообщает, что Георгий обсудил условия личного контракта с "Гранадой". Осталось пройти медицинский осмотр, чтобы подписать соглашение.
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Андалусийцы арендуют футболиста на год без права выкупа. "Насриды" по итогам предыдущего сезона Ла Лиги финишировали последними и вылетели во второй дивизион.
За последние 3,5 года Цитаишвили сменил уже 5 клубов: "Ворскла", "Черноморец", польские "Висла" и "Лех" Познань, а также "Динамо" (Батуми). В грузинской Лиге Эровнули он провел 34 встречи и оформил 11 результативных действий.
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