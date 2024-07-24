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Днепр-1 заработал на трансферах около 7 млн ​​евро

Трансферы
Обновлено

Но это не спасло клуб, учитывая внутренний хаос

Днепр-1 заработал на трансферах около 7 млн ​​евро

fcdynamo.com

Новина українською

СК продал во время межсезонья 8 футболистов. Более 50% общей суммы дохода обеспечили переходы двух игроков.

  • Александр Пихаленок – 2,5 млн евро (Динамо)
  • Александр Сваток – 1,2 (Остин)
  • Валентин Рубчинский – 1 (Динамо)
  • Эдуард Сарапий – 0,8 (Полесье)
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  • Алексей Гуцуляк – 0,6 (Полесье)
  • Денис Мирошниченко – 0,5 (Карпаты)
  • Максим Третьяков – 0,2 (Колосс)
  • Владимир Адамюк – 0,1 (Карпаты)

"Днепр-1" не смог продолжить существование, но возможно возвращение команды в будущем.

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Александр Сваток Алексей Гуцуляк Александр Пихаленок СК Днепр-1 Валентин Рубчинский Эдуард Сарапий
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Источник:
Transfermarkt
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Caballero (DC)
24.07.2024 в 08:40
"Піраміди" та "помийно-відмивні ями" створюють не для легалізації прибутків.
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Комментарии 1
Caballero (DC)
24.07.2024 в 08:40
"Піраміди" та "помийно-відмивні ями" створюють не для легалізації прибутків.
Ответить
0
0

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