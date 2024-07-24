Днепр-1 заработал на трансферах около 7 млн евро
Но это не спасло клуб, учитывая внутренний хаос
fcdynamo.com
СК продал во время межсезонья 8 футболистов. Более 50% общей суммы дохода обеспечили переходы двух игроков.
- Александр Пихаленок – 2,5 млн евро (Динамо)
- Александр Сваток – 1,2 (Остин)
- Валентин Рубчинский – 1 (Динамо)
- Эдуард Сарапий – 0,8 (Полесье)
- Алексей Гуцуляк – 0,6 (Полесье)
- Денис Мирошниченко – 0,5 (Карпаты)
- Максим Третьяков – 0,2 (Колосс)
- Владимир Адамюк – 0,1 (Карпаты)
"Днепр-1" не смог продолжить существование, но возможно возвращение команды в будущем.
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Источник:Transfermarkt
Опубликовал: Александр Симченко
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Caballero (DC)
24.07.2024 в 08:40
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