Для Царенко будут искать другой клуб

Антон Царенко будет получать игровую практику не в "Динамо". Не исключено, что футболиста отдадут в аренду европейскому коллективу. Отметим, что контракт полузащитника истекает в конце этого года, но стороны намерены продолжить сотрудничество.

20-летний спортсмен дебютировал в первой команде киевлян в сезоне 2022/23. Он появлялся на поле в 21 матче и забил 2 мяча.

Весной Антон отыграл 63 минуты в трех поединках и поразил ворота "Руха" (2:1). На сборах Царенко участвовал в аналогичном количестве спаррингов и записал в актив точные удары во встречах против "Брондбю" (4:0) и "Шальке" (2:2).