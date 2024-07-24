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Для Царенко будут искать другой клуб

Трансферы
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Шовковский не рассчитывает на молодого полузащитника

Для Царенко будут искать другой клуб

Фото: ФК Динамо Киев

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Антон Царенко будет получать игровую практику не в "Динамо". Не исключено, что футболиста отдадут в аренду европейскому коллективу. Отметим, что контракт полузащитника истекает в конце этого года, но стороны намерены продолжить сотрудничество.

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20-летний спортсмен дебютировал в первой команде киевлян в сезоне 2022/23. Он появлялся на поле в 21 матче и забил 2 мяча.

Весной Антон отыграл 63 минуты в трех поединках и поразил ворота "Руха" (2:1). На сборах Царенко участвовал в аналогичном количестве спаррингов и записал в актив точные удары во встречах против "Брондбю" (4:0) и "Шальке" (2:2).

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Динамо (Киев) Антон Царенко
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Источник:
Футбол 24
Опубликовал: Александр Симченко
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