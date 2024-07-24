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Официально. Форвард Динамо отправился в аренду в Аргентину

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Очередная аренда легионера

Официально. Форвард Динамо отправился в аренду в Аргентину

Фото: ФК Динамо

Новина українською

Аргентинский "Тигре" объявил о подписании 25-летнего нападающего киевского "Динамо" Эрика Рамиреса.

Стороны заключили арендное соглашение сроком на один год. Также предусмотрена опция полноценного выкупа контракта венесуэльского футболиста.

Прошлый сезон Рамирес провёл на правах аренды в колумбийском "Атлетико Насьональ", отличившись 9 забитыми мячами 2 ассистами в 45 матчах.

Контракт Эрика с "Динамо" рассчитан до 30 июня 2026 года.

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Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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жека-киев (биг виладж)
24.07.2024 в 13:21
Добре
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Комментарии 1
жека-киев (биг виладж)
24.07.2024 в 13:21
Добре
Ответить
0
0

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