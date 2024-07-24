Официально. Форвард Динамо отправился в аренду в Аргентину
Очередная аренда легионера
Фото: ФК Динамо
Аргентинский "Тигре" объявил о подписании 25-летнего нападающего киевского "Динамо" Эрика Рамиреса.
Стороны заключили арендное соглашение сроком на один год. Также предусмотрена опция полноценного выкупа контракта венесуэльского футболиста.
Прошлый сезон Рамирес провёл на правах аренды в колумбийском "Атлетико Насьональ", отличившись 9 забитыми мячами 2 ассистами в 45 матчах.
Контракт Эрика с "Динамо" рассчитан до 30 июня 2026 года.
???????? Eric Ramírez se convirtió en nuevo jugador del Club Atlético Tigre. El delantero firmó su contrato por un año con nuestra institución. Llega a préstamo desde FC Dinamo de Kiev con cargo y con opción de compra.— Club Atlético Tigre (@catigreoficial) July 23, 2024
¡Bienvenido a la familia Matadora, Eric! ????#TigreCorazón ????❤️???? pic.twitter.com/5WIuZw6R9x
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