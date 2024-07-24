Черноморец объявил о возвращении 30-летнего форварда

Центральный нападающий Алексей Хобленко стал игроком "Черноморца". Об этом сообщает пресс-служба одесского клуба.

Детали сделки между сторонами не разглашаются.

Ранее Хобленко уже защищал цвета "Черноморца" с 2016 по 2018 годы. За этот период Алексей забил 11 голов и отдал 3 результативных ассиста в 54 матчах.

Последние полгода 30-летний форвард провёл в черкасском ЛНЗ.