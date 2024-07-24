Черноморец объявил о возвращении 30-летнего форварда
Старая гвардия возвращается
ФК Чорноморець
Центральный нападающий Алексей Хобленко стал игроком "Черноморца". Об этом сообщает пресс-служба одесского клуба.
Детали сделки между сторонами не разглашаются.
Ранее Хобленко уже защищал цвета "Черноморца" с 2016 по 2018 годы. За этот период Алексей забил 11 голов и отдал 3 результативных ассиста в 54 матчах.
Последние полгода 30-летний форвард провёл в черкасском ЛНЗ.
Читайте такжеЧерноморец подписал двух своих бывших игроков
По теме
Оцените этот материал:
Источник:ФК Чорноморець
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alex.belogubko (одесса)
24.07.2024 в 16:22
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- "Абсолютное унижение в Польше". Динамо - Партизан. Обзор послематчевой сербской прессы
- Ирак U-23 – Украина U-23. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча олимпийского турнира
- "Чтобы завтра этого мальчика здесь не было": как Фонсека наказал Мудрика за нахальство
- Черноморец подписал двух своих бывших игроков
- Мудрик кардинально сменил имидж и коротко постригся. Тренд поддержали Трубин и Таловеров. ФОТО
- Красотка дня. Роскошная актриса, которая занимается спортом вместе с вундеркиндом Реала. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
12 000 грн
3На сайт
2 500 грн
Комментарии 2