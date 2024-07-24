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Черноморец объявил о возвращении 30-летнего форварда

Трансферы

Старая гвардия возвращается

Черноморец объявил о возвращении 30-летнего форварда

ФК Чорноморець

Новина українською

Центральный нападающий Алексей Хобленко стал игроком "Черноморца". Об этом сообщает пресс-служба одесского клуба.

Детали сделки между сторонами не разглашаются.

Ранее Хобленко уже защищал цвета "Черноморца" с 2016 по 2018 годы. За этот период Алексей забил 11 голов и отдал 3 результативных ассиста в 54 матчах.

Последние полгода 30-летний форвард провёл в черкасском ЛНЗ.

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Алексей Хобленко Черноморец (Одесса) трансфер
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Источник:
ФК Чорноморець
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
24.07.2024 в 16:22
давно пора было вернуться в ЧО--продадите Салюка и приглашайте Авагимяна-Алиференко надо брать опытных игроков а не Ю 19
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Комментарии 2
alex.belogubko (одесса)
24.07.2024 в 16:22
давно пора было вернуться в ЧО--продадите Салюка и приглашайте Авагимяна-Алиференко надо брать опытных игроков а не Ю 19
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avatar
jnp49 (ОДЕССА)
24.07.2024 в 16:07
Ну наконец-то Лёху подписали ОФИЦИАЛЬНО.., ЧЕРНОМОРЕЦ - это именно его команда...
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