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Верес работает над трансфером вингера Атлетико Минейро

Трансферы
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Ровенский клуб планирует добавить креатива в атаке

Верес работает над трансфером вингера Атлетико Минейро

Фото - Divulgação/América FC

Новина українською

Правый полузащитник Луан может оказаться в УПЛ. Над переходом работает "Верес". На личной странице в соцсети одного из работников клуба был анонс футболиста. Но все детали потенциального соглашения еще в процессе переговоров.

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Луану де Кампосу Кристиано да Силве 22 года. Летом 2019-го покинул команду родного бразильского муниципалитета Марилия, чтобы присоединиться к "Палмейрасу" U17. В апреле 2022-го на правах свободного агента пополнил состав молодежки "Атлетико Минейро".

В прошлом сезоне он получил свой первый европейский опыт – в аренде в "Портимоненсе" в португальской Примейре (18 матчей, 1 гол).

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Источник:
Футбол з вертольоту
Опубликовал: Александр Симченко
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