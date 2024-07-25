Клуб с MLS интересуется Царенко

Наставник столичного "Динамо" Александр Шовковский не рассчитывает на молодого полузащитника. Киевляне открыты для рассмотрения предложений, поскольку футболисту нужно получать больше игрового времени.

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Неназванный коллектив из MLS готов предоставить Царенко практику на поле. Речь идет об арендном соглашении. Его контракт с вице-чемпионом Украины истекает в конце года, но "Динамо" планирует продолжить сотрудничество.

В 2024 году Антон трижды появлялся в официальных поединках и забил 1 гол. Также он получил свое время на тренировочном сборе и дважды отличился в двух контрольных поединках.