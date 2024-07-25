  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Трансферы
  4. Клуб с MLS интересуется Царенко
В тренде

Клуб с MLS интересуется Царенко

Трансферы
Обновлено

У Антона появился вариант продолжения карьеры

Клуб с MLS интересуется Царенко

фото - ФК Динамо Київ

Новина українською

Наставник столичного "Динамо" Александр Шовковский не рассчитывает на молодого полузащитника. Киевляне открыты для рассмотрения предложений, поскольку футболисту нужно получать больше игрового времени.

Читайте такжеДля Царенко будут искать другой клуб

Неназванный коллектив из MLS готов предоставить Царенко практику на поле. Речь идет об арендном соглашении. Его контракт с вице-чемпионом Украины истекает в конце года, но "Динамо" планирует продолжить сотрудничество.

В 2024 году Антон трижды появлялся в официальных поединках и забил 1 гол. Также он получил свое время на тренировочном сборе и дважды отличился в двух контрольных поединках.

По теме
yellow-arrow
Верес работает над трансфером вингера Атлетико Минейро
yellow-arrow
Черноморец объявил о возвращении 30-летнего форварда
yellow-arrow
Официально. Форвард Динамо отправился в аренду в Аргентину
Динамо (Киев) Антон Царенко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Інсайди від Пасічника 2.0
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости