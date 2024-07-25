Официально. Кривбасс приобрел украинского защитника из чемпионата Венгрии
Усиление оборонительной линии
ФК Кривбас
"Кривбасс" объявил о подписании центрального защитника Александра Романчука из венгерского "Дебрецена".
Контракт 24-летнего футболиста с криворожским клубом заключен на 3 года.
"Я очень рад стать частью красно-белой семьи. "Кривбасс" прогрессирует и ставит перед собой амбициозные цели, так что сомнений в переходе не было. "Кривбасс" - Это Мы!", - сказал новичок команды.
Это уже шестой трансфер "Кривбасса" в летнее межсезонье.
Романчук – воспитанник ДЮСШ "Прикарпатье" (2010-2016). В 2017 году перешел во ФК "Львов". Также он защищал цвета молодежной сборной Украины, в составе которой дебютировал 21 марта 2019 в выездном товарищеском поединке против Эстонии (0:0). Также Александр с 2018 по 2020 годы выступал за "Динамо" U-21.
В прошлом сезоне Романчук сыграл в 30 матчах, отличившись 1 голом и 1 результативной передачей.
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