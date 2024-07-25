Официально. Кривбасс приобрел украинского защитника из чемпионата Венгрии

"Кривбасс" объявил о подписании центрального защитника Александра Романчука из венгерского "Дебрецена".

Контракт 24-летнего футболиста с криворожским клубом заключен на 3 года.

"Я очень рад стать частью красно-белой семьи. "Кривбасс" прогрессирует и ставит перед собой амбициозные цели, так что сомнений в переходе не было. "Кривбасс" - Это Мы!", - сказал новичок команды.

Это уже шестой трансфер "Кривбасса" в летнее межсезонье.

Романчук – воспитанник ДЮСШ "Прикарпатье" (2010-2016). В 2017 году перешел во ФК "Львов". Также он защищал цвета молодежной сборной Украины, в составе которой дебютировал 21 марта 2019 в выездном товарищеском поединке против Эстонии (0:0). Также Александр с 2018 по 2020 годы выступал за "Динамо" U-21.

В прошлом сезоне Романчук сыграл в 30 матчах, отличившись 1 голом и 1 результативной передачей.