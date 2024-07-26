Эпицентр - Минай. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча плей-офф за место в УПЛ

Как бы закарпатцам и Желько Любеновичу не нравился формат мини-турнира четырех, "лисицы" все равно не отказались от потенциальной возможности вернуться в украинский элитный дивизион. Подопечные Сергея Нагорняка и Желько Любеновича снова получат шанс побороться за путевку в УПЛ.

До этого поединка "Эпицентр" и "Минай", по известным причинам, не пересекались на футбольном поле. Ожидалось, что первая встреча этих коллективов состоится в рамках Первой лиги, однако команды сойдутся именно в матче плей-офф.

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Полуфинал плей-офф за место в УПЛ

Пятница, 26-е июля

Ровно, стадион "Авангард"

Арбитр: Коваленко Андрей

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