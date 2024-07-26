Черноморец подписал защитника из Второй лиги

Пресс-служба "Черноморца" объявила о трансфере 21-летнего защитника винницкой "Нивы" Бориса Лотоцкого.

Детали соглашения между сторонами не разглашаются.

До перехода в "Ниву" в 2022-м году Лотоцкий выступал в МФК "Николаеве".

В прошлом сезоне Борис принял участие в 25 матчах, в которых отличился тремя забитыми голами.