Черноморец подписал защитника из Второй лиги
Будущий дебютант УПЛ
ФК Чорноморець
Пресс-служба "Черноморца" объявила о трансфере 21-летнего защитника винницкой "Нивы" Бориса Лотоцкого.
Детали соглашения между сторонами не разглашаются.
До перехода в "Ниву" в 2022-м году Лотоцкий выступал в МФК "Николаеве".
В прошлом сезоне Борис принял участие в 25 матчах, в которых отличился тремя забитыми голами.
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Опубликовал: Александр Бураков
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