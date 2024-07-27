"Ложь": Довбик прокомментировал информацию о срыве трансфера в Атлетико из-за комиссионных агента

Портал TuttoMercatoWeb со ссылкой на Messaggero сообщил, что трансфер нападающего "Жироны" Артем Довбик в "Атлетико" приостановился из-за просьбы агента игрока Алексея Люндовского увеличить ему комиссионные.

Сам форвард отреагировал на данную новость. Он прокомментировал пост с соответствующей новостью, где написал "Ложь".

На вопрос о том, что происходит на самом деле, он ответил: “Скоро все узнаете. Я расскажу, как это было на самом деле”.

Ранее Люндовский сообщил, что предложение "Атлетико" значительно уступает другим клубам. И что представители футболиста не увидели серьезный проект для самого Артема.

Сегодня "Жирона" провела спарринг против "Эспаньола": Довбик провел весь матч на скамье для запасных.