"Ложь": Довбик прокомментировал информацию о срыве трансфера в Атлетико из-за комиссионных агента
Обещал впоследствии все прокомментировать
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Портал TuttoMercatoWeb со ссылкой на Messaggero сообщил, что трансфер нападающего "Жироны" Артем Довбик в "Атлетико" приостановился из-за просьбы агента игрока Алексея Люндовского увеличить ему комиссионные.
Сам форвард отреагировал на данную новость. Он прокомментировал пост с соответствующей новостью, где написал "Ложь".
На вопрос о том, что происходит на самом деле, он ответил: “Скоро все узнаете. Я расскажу, как это было на самом деле”.
Ранее Люндовский сообщил, что предложение "Атлетико" значительно уступает другим клубам. И что представители футболиста не увидели серьезный проект для самого Артема.
Сегодня "Жирона" провела спарринг против "Эспаньола": Довбик провел весь матч на скамье для запасных.
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