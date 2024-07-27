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Цитаишвили: У моей жены дом в Испании, моя дочь родилась в Испании, я приезжаю сюда в отпуск

Трансферы

Грузинский футболист прокомментировал свой переход

Цитаишвили: У моей жены дом в Испании, моя дочь родилась в Испании, я приезжаю сюда в отпуск

Фото: lechpoznan.pl/ Автор - Przemysław Szyszka

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Георгий Цитаишвили рассказал, почему выбрал андалусийскую команду для продолжения карьеры.

“Я с нетерпением жду момента, когда смогу показать всем, на что я способен на поле. Я хотел бы играть справа, но мне все равно и я буду готов ко всему, что потребуется тренеру".

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"У моей жены дом в Испании, моя дочь родилась в Испании, я приезжаю сюда в отпуск и мне очень нравится Испания. Это мечта играть в Испании и когда "Гранада" сделала мне предложение, я не стал сомневаться, потому что это исторический клуб и я собираюсь отдать все силы, чтобы защищать их цвета", – заявил полузащитник.

Цитаишвили будет выступать в составе "красно-белых" до 30 июня 2025 года.

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Динамо (Киев) Гранада Георгий Цитаишвили
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
27.07.2024 в 17:57
А в Грузії ге подобається?..
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Комментарии 1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
27.07.2024 в 17:57
А в Грузії ге подобається?..
Ответить
0
0

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