Цитаишвили: У моей жены дом в Испании, моя дочь родилась в Испании, я приезжаю сюда в отпуск

Георгий Цитаишвили рассказал, почему выбрал андалусийскую команду для продолжения карьеры.

“Я с нетерпением жду момента, когда смогу показать всем, на что я способен на поле. Я хотел бы играть справа, но мне все равно и я буду готов ко всему, что потребуется тренеру".

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"У моей жены дом в Испании, моя дочь родилась в Испании, я приезжаю сюда в отпуск и мне очень нравится Испания. Это мечта играть в Испании и когда "Гранада" сделала мне предложение, я не стал сомневаться, потому что это исторический клуб и я собираюсь отдать все силы, чтобы защищать их цвета", – заявил полузащитник.

Цитаишвили будет выступать в составе "красно-белых" до 30 июня 2025 года.