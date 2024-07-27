Вратарь ЛНЗ ближайший сезон будет играть во Второй лиге. Он пропустил 77 мячей в составе U19
Спортсмену нужна практика
Фото - ЛНЗ
19-летний Иван Дубовый на год ушел в аренду в "Тростянец". Молодой голкипер так и не дебютировал на профессиональном уровне, но сможет это сделать в коллективе из Сумской области.
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В восьми матчах предыдущего сезона УПЛ он находился на скамейке запасных. Также на его счету 26 встреч в Лиге U19 и 77 пропущенных мячей. Только в поединках против сверстников из "Александрии" (0:0), "Колоса" (0:0) и "Миная" (1:0) Иван сохранил ворота "сухими".
"Тростянец" в прошлой кампании дебютировал в ПФЛ. Клуб финишировал 11-м во Второй лиге.
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Источник:ЛНЗ
Опубликовал: Александр Симченко
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