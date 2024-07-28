Копенгаген планирует арендовать футболиста Шахтера

Гиорги Гочолейшвили близок к временному переходу в "Копенгаген". "Львы" собираются арендовать защитника на год с опцией выкупа.

Источник подчеркивает, что клубы успешно провели переговоры, а с грузином также обсудили детали личного контракта.

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Грузин стал футболистом "горняков" в начале 2023 года. "Оранжево-черные" заплатили за его переход 1 млн евро "Иберии 1999". С того времени Гиорги сыграл 36 матчей, получил 5 предупреждений и оформил 4 результативных действия. Весной он всего 5 раз появлялся в УПЛ и только трижды – в основе.