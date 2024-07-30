  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Трансферы
  4. Источник: Клуб АПЛ готовит предложение по трансферу Шапаренко
В тренде

Источник: Клуб АПЛ готовит предложение по трансферу Шапаренко

Трансферы
Обновлено

Подобный вариант более привлекателен, чем Турция

Источник: Клуб АПЛ готовит предложение по трансферу Шапаренко

ФК "Динамо" / Автор неизвестен

Новина українською

Полузащитник сборной Украины попал в сферу интересов "Ньюкасла". "Сороки" собираются сделать предложение в размере 10 млн евро.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В прессе сообщалось, что "Трабзонспор" отказался от борьбы за хавбека. Также в СМИ говорили об интересе к футболисту со стороны "Лацио", "Бешикташа" и "Галатасарая".

Николай дебютировал в первой команде "Динамо" в сезоне 2017/18. Игрок провел 172 встречи во всех турнирах (24 гола, 19 ассистов). Уже в первом матче новой кампании Шапаренко забил "Партизану" во 2-м раунде квалификации ЛЧ.

По теме
yellow-arrow
Роман Яремчук выбрал клуб в Греции. На понедельник запланирован медосмотр
yellow-arrow
Копенгаген планирует арендовать футболиста Шахтера
yellow-arrow
Романо: Рома и Довбик собираются подписать контракт на 5 лет
Динамо (Киев) Ньюкасл Николай Шапаренко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
KuzeyEkspres
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости