Источник: Клуб АПЛ готовит предложение по трансферу Шапаренко
Подобный вариант более привлекателен, чем Турция
ФК "Динамо" / Автор неизвестен
Полузащитник сборной Украины попал в сферу интересов "Ньюкасла". "Сороки" собираются сделать предложение в размере 10 млн евро.
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В прессе сообщалось, что "Трабзонспор" отказался от борьбы за хавбека. Также в СМИ говорили об интересе к футболисту со стороны "Лацио", "Бешикташа" и "Галатасарая".
Николай дебютировал в первой команде "Динамо" в сезоне 2017/18. Игрок провел 172 встречи во всех турнирах (24 гола, 19 ассистов). Уже в первом матче новой кампании Шапаренко забил "Партизану" во 2-м раунде квалификации ЛЧ.
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Источник:KuzeyEkspres
Опубликовал: Александр Симченко
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