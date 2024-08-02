Украина имеет ограничения по использованию F-16 - Business Insider

Украина будет иметь ограничения при использовании F-16 на поле боя. Об этом сообщил Business Insider.

"У Украины всего несколько самолетов и всего несколько пилотов, обученных их использованию. Кроме того, у России есть свои самолеты и ПВО, которые могут их сбивать. А это означает, что Украина не может использовать свои F-16 для наступления на передовой, как она хотела бы.

F-16 должны быть хорошо защищены на земле и развернуты в основном для операций в пределах воздушного пространства Украины. Основную угрозу для них представляют российские ЗРК большой дальности (С-400) и российские истребители, которые остаются в воздушном пространстве России, но запускают ракеты класса "воздух-воздух" большой дальности.

Если украинские F-16 действительно приблизятся к линии фронта, им придется оставаться на очень низкой высоте, чтобы скрыться от российских радаров", - указывает издание со ссылкой на военных экспертов.