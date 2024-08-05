СМИ: Вратарь Олимпийской сборной Украины перешел в хайфский Маккаби

Как сообщает израильский портал Sport 5, вратарь Олимпийской сборной Украины Георгий Ермаков перешел в хайфский "Маккаби". Согласно информации, 22-летний вратарь получит израильское гражданство и поначалу будет отдан в аренду. Также отмечается, что его контракт с "Александрией" истекает летом 2025-го года, а его стоимость на Transfermarkt составляет 200 тысяч евро, что не стало препятствием для "Маккаби".

Как отмечает Sport 5, жесткий лимит на легионеров в израильской лиге (шесть в заявке на матч) побуждает израильские клубы искать игроков еврейского происхождения, которых можно будет легко записать как израильтян. Ермаков подпадает под это определение. При этом подпадает и новый вратарь команды аргентинец Томас Султани. Первым же голкипером команды является местный игрок Шариф Каюф. Таким образом, вратарский состав "Маккаби" на сезон 2024/25 укомплектован, и потому Ермаков будет сдан на сезон в аренду в ту же "Александрию".

Ермаков - воспитанник "Шахтера", но в 2022-ом году перешел в качестве свободного агента в "Александрию", за которую отыграл восемь матчей лиги в сезоне 2023/24. На Олимпийских играх в Париже-2024 он находился в заявке сборной Украины, проведя все три матча на скамье запасных.

Следует напомнить, что нынешним летом в "Маккаби" уже перешел украинец - Александр Сирота. Он также получил израильское гражданство.

"Маккаби" Хайфа - один из наиболее успешных и популярных клубов Израиля. Он становился чемпионом страны 15 раз, в том числе трижды подряд в 2021-23 годах. В сезоне 2023/24 завершил вторым. Также он трижды играл в групповом турнире Лиги Чемпионов, в последний раз - в сезоне 2022/23. В сезоне 2024/25 он уже завершил свои выступления в Еврокубках, вылетев в Квалификации Лиги Конференций от азербайджанского "Сабаха". Результат первого матча - 0:3, второго - 6:3 (после дополнительного времени) и поражение в серии пенальти.