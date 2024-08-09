Леднев подписал контракт с новым клубом, – источник

Богдан Леднев получит новый шанс, чтобы раскрыть свои способности. По информации "ТаТоТаке", вчера хавбек подписал соглашение с "Полесьем" в статусе свободного агента. Отмечается, что он уже начал подготовку к матчу против "Шахтера".

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Футболист провел в "Днепре-1" меньше года (4 гола, 29 встреч). Лучший период он провел в "Заре" в сезонах 2018/19 и 2019/20 (16 голов, 5 ассистов, 61 поединок).

В дальнейшем ни в "Динамо", ни в венгерском "Фехерваре" ему не удалось закрепиться и проявить себя.