Экс-игрок Динамо перешёл в запорожский Металлург

"Металлург" Запорожье сообщил о подписании полузащитника Ахмеда Алибекова.

В клуб Первой Лиги 26-летний футболист перебрался на правах свободного агента, подписав контракт до конца сезона 2024/25.

Стоит отметить, что Алибеков является воспитанником запорожского "Металлурга". Затем Ахмед на 7 лет отправился в "Динамо", провёл 8 матчей за основную команду, и отправлялся в аренду в "Слован" Либерец, "Уфу", "Зарю" и "Львов". Последний сезон хавбек провёл в "Эпицентре".