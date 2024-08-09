Экс-игрок Динамо перешёл в запорожский Металлург
Возвращение в родной клуб
mfcmetalurg.com
"Металлург" Запорожье сообщил о подписании полузащитника Ахмеда Алибекова.
В клуб Первой Лиги 26-летний футболист перебрался на правах свободного агента, подписав контракт до конца сезона 2024/25.
Стоит отметить, что Алибеков является воспитанником запорожского "Металлурга". Затем Ахмед на 7 лет отправился в "Динамо", провёл 8 матчей за основную команду, и отправлялся в аренду в "Слован" Либерец, "Уфу", "Зарю" и "Львов". Последний сезон хавбек провёл в "Эпицентре".
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Источник:Металург З
Опубликовал: Александр Бураков
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