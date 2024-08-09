Новичок УПЛ арендовал форварда Руха
Дебютировать игрок может уже сегодняшнем поединке с "Ворсклой"
Лівий Берег
Нападающий "Руха" Руслан Непейпиев проведёт сезон 2024/25 в "Левом Береге".
Арендное соглашение между сторонами рассчитано на один год. В составе киевского клуба 21-летний футболист будет выступать под 45-м номером.
Непейпиев начинал свою карьеру в системе "Буковин" и "Карпат". В 2020-м году Руслан перебрался в "Рух". В прошлом сезоне он провёл лишь 2 матча за основную команду львовян, но отметился 5 забитыми голами и 2 ассистами в 25 играх за "Рух-2".
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Источник:Лівий Берег
Опубликовал: Александр Бураков
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