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Новичок УПЛ арендовал форварда Руха

Трансферы

Дебютировать игрок может уже сегодняшнем поединке с "Ворсклой"

Новичок УПЛ арендовал форварда Руха

Лівий Берег

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Нападающий "Руха" Руслан Непейпиев проведёт сезон 2024/25 в "Левом Береге".

Арендное соглашение между сторонами рассчитано на один год. В составе киевского клуба 21-летний футболист будет выступать под 45-м номером.

Непейпиев начинал свою карьеру в системе "Буковин" и "Карпат". В 2020-м году Руслан перебрался в "Рух". В прошлом сезоне он провёл лишь 2 матча за основную команду львовян, но отметился 5 забитыми голами и 2 ассистами в 25 играх за "Рух-2".

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Источник:
Лівий Берег
Опубликовал: Александр Бураков
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