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Официально: Леднев продолжит карьеру в Полесье

Трансферы

Житомирцы не останавливают трансферную кампанию

Официально: Леднев продолжит карьеру в Полесье

ФК Полісся

Новина українською

"Полесье" объявило о подписании полузащитника Богдана Леднева.

Житомирский клуб заключил с 26-летним полузащитником контракт до середины 2026 года. К "волкам" Богдан присоединился на правах свободного агента и будет выступать под 30-м номером.

Последней командой Леднева был "Днепр-1", который этим летом прекратил существование. Ранее хавбек также защищал цвета "Динамо", "Днепра", "Зари" и венгерского "Фехервара".

Отметим, что Леднев регулярно вызывался в юношеские сборные Украины всех возрастов, а также выступал за молодежную сборную страны.

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Полесье (Житомир) Богдан Леднев трансфер
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Источник:
Полісся
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
09.08.2024 в 17:00
Шлак какой-то подписали...
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1
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
09.08.2024 в 17:00
Шлак какой-то подписали...
Ответить
0
1

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