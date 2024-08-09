Официально: Леднев продолжит карьеру в Полесье
Житомирцы не останавливают трансферную кампанию
ФК Полісся
"Полесье" объявило о подписании полузащитника Богдана Леднева.
Житомирский клуб заключил с 26-летним полузащитником контракт до середины 2026 года. К "волкам" Богдан присоединился на правах свободного агента и будет выступать под 30-м номером.
Последней командой Леднева был "Днепр-1", который этим летом прекратил существование. Ранее хавбек также защищал цвета "Динамо", "Днепра", "Зари" и венгерского "Фехервара".
Отметим, что Леднев регулярно вызывался в юношеские сборные Украины всех возрастов, а также выступал за молодежную сборную страны.
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Источник:Полісся
Опубликовал: Александр Бураков
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жажа_the_best (Харьков)
09.08.2024 в 17:00
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