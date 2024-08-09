Официально: Леднев продолжит карьеру в Полесье

"Полесье" объявило о подписании полузащитника Богдана Леднева.

Житомирский клуб заключил с 26-летним полузащитником контракт до середины 2026 года. К "волкам" Богдан присоединился на правах свободного агента и будет выступать под 30-м номером.

Последней командой Леднева был "Днепр-1", который этим летом прекратил существование. Ранее хавбек также защищал цвета "Динамо", "Днепра", "Зари" и венгерского "Фехервара".

Отметим, что Леднев регулярно вызывался в юношеские сборные Украины всех возрастов, а также выступал за молодежную сборную страны.