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Источник: Карпаты арендуют хавбека Шахтёра

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Пополнение из олимпийской сборной

Источник: Карпаты арендуют хавбека Шахтёра

ФК Шахтар Донецьк

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Полузащитник "Шахтера" Олег Очеретько проведет следующий сезон в "Карпатах". Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.

Во львовский клуб 21-летний футболист перейдет на правах аренды на один сезон. Уже завтра Олег прибудет в стан "зелено-белых".

Напомним, вторую половину прошлого сезона Очеретько провел в аренде в "Днепре-1", и отметился за это время одним забитым мячом и одной результативной передачей в 13 матчах.

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Шахтер (Донецк) аренда Олег Очеретько Карпаты (Львов)
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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Александр Бураков
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