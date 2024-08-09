Источник: Карпаты арендуют хавбека Шахтёра
Пополнение из олимпийской сборной
ФК Шахтар Донецьк
Полузащитник "Шахтера" Олег Очеретько проведет следующий сезон в "Карпатах". Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.
Во львовский клуб 21-летний футболист перейдет на правах аренды на один сезон. Уже завтра Олег прибудет в стан "зелено-белых".
Напомним, вторую половину прошлого сезона Очеретько провел в аренде в "Днепре-1", и отметился за это время одним забитым мячом и одной результативной передачей в 13 матчах.
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Источник:BurBuzz
Опубликовал: Александр Бураков
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