Источник: Карпаты арендуют хавбека Шахтёра

Полузащитник "Шахтера" Олег Очеретько проведет следующий сезон в "Карпатах". Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.

Во львовский клуб 21-летний футболист перейдет на правах аренды на один сезон. Уже завтра Олег прибудет в стан "зелено-белых".

Напомним, вторую половину прошлого сезона Очеретько провел в аренде в "Днепре-1", и отметился за это время одним забитым мячом и одной результативной передачей в 13 матчах.