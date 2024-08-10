Игрока сборной Украины U-19 пытался подписать немецкий клуб, но он хочет играть в АПЛ

Немецкий "Кельн" хотел подписать футболиста сборной Украины U-19 Рамика Гаджиева. Об этом сообщает Sport.ua.

Скауты "козлов" были поражены игрой вингера на юношеском Евро-2024. Клуб готов был предложить ему контракт со второй командой.

Правда, стороны не смогли договориться из-за финансовых требований Гаджиева и желания игрока попробовать свои силы в английском футболе.

Пока Гаджиев находится без клуба и самостоятельно поддерживает форму. Он готовится к пересмотру во второй команде “Брентфорда”, если решит вопрос выезда за пределы Украины во время военного положения.

Известно также, что среди клубов УПЛ на Гаджиева претендуют "Полесье" и "Александрия".

В прошлом сезоне Рамик провел за "Днепр-1" восемь матчей в УПЛ, отличившись одним голом. На юношеском Евро-2024 на счету Гаджиева четыре матча: все провел от начала до конца.

Добавим, что первая команда "Кельна" выступает во второй Бундеслиге. Дубль “козлов” играет в региональной немецкой лиге “Запад”.