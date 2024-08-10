Карпаты арендовали полузащитника Шахтера

Львовские "Карпаты" официально объявили об аренде полузащитника "Шахтера" Олега Очеретько. По данным портала Transfermarkt, соглашение между клубами подписано сроком на 1 сезон.

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Очеретько является воспитанником донецкого "Шахтера". Также выступал за "Мариуполь" и СК "Днепр-1".

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В прошлом сезоне сыграл 17 матчей за "Шахтер" и "Днепр-1" в УПЛ и Кубке Украины.