Карпаты арендовали полузащитника Шахтера
Хорошее усиление
Фото: Карпати
Львовские "Карпаты" официально объявили об аренде полузащитника "Шахтера" Олега Очеретько. По данным портала Transfermarkt, соглашение между клубами подписано сроком на 1 сезон.
Очеретько является воспитанником донецкого "Шахтера". Также выступал за "Мариуполь" и СК "Днепр-1".
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В прошлом сезоне сыграл 17 матчей за "Шахтер" и "Днепр-1" в УПЛ и Кубке Украины.
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Источник:Карпати
Опубликовал: Виктор Иванчук
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жажа_the_best (Харьков)
10.08.2024 в 22:29
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