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Карпаты арендовали полузащитника Шахтера

Трансферы
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Хорошее усиление

Карпаты арендовали полузащитника Шахтера

Фото: Карпати

Новина українською

Львовские "Карпаты" официально объявили об аренде полузащитника "Шахтера" Олега Очеретько. По данным портала Transfermarkt, соглашение между клубами подписано сроком на 1 сезон.

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Очеретько является воспитанником донецкого "Шахтера". Также выступал за "Мариуполь" и СК "Днепр-1".

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В прошлом сезоне сыграл 17 матчей за "Шахтер" и "Днепр-1" в УПЛ и Кубке Украины.

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1 голосов
Источник:
Карпати
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
10.08.2024 в 22:29
А грязная обезьяна ахметов не потребует от Карпат 6 очков за эту аренду?? Грёбаная базар лига!
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Комментарии 4
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жажа_the_best (Харьков)
10.08.2024 в 22:29
А грязная обезьяна ахметов не потребует от Карпат 6 очков за эту аренду?? Грёбаная базар лига!
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Smooth da Hustler (Львів)
10.08.2024 в 22:40
Думаешь прям требовать нужно)))
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tekutiev (донецк,Украина)
10.08.2024 в 22:54
обезьяна на сайте одна и та е......я.это долб....б жажа.
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жажа_the_best (Харьков)
10.08.2024 в 23:02
мразь донецкая скоро в руском чемпионате будешь играть!
 
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