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Ванат в четверке кандидатов на позицию форварда в Бетис, – журналист

Трансферы
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Украинец может присоединиться к андалусийской команде

Ванат в четверке кандидатов на позицию форварда в Бетис, – журналист

fcdynamo.com

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Руди Галетти на своем аккаунте в Х раскрыл перечень нападающих, попавших в шорт-лист "зелено-белых". Среди них оказался Владислав Ванат.

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Приоритетный вариант – 19-летний Юссуфа Мукоко из "Боруссии" (Дортмунд). У него 26 результативных действий в 99 встречах в составе "шмелей". Также клуб из Севильи рассматривает сотрудничество с Кевином Денке, который в прошлом сезоне наколотил 28 голов за "Серкль Брюгге".

Еще один кандидат – форвард “Монако” Брель Эмболо, пропустивший в кампании 2023/24 почти 8 месяцев из-за травмы колена.

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Бетис (Севилья) Владислав Ванат
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Источник:
Rudy Galetti
Опубликовал: Александр Симченко
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