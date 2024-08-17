Ванат в четверке кандидатов на позицию форварда в Бетис, – журналист

Руди Галетти на своем аккаунте в Х раскрыл перечень нападающих, попавших в шорт-лист "зелено-белых". Среди них оказался Владислав Ванат.

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Приоритетный вариант – 19-летний Юссуфа Мукоко из "Боруссии" (Дортмунд). У него 26 результативных действий в 99 встречах в составе "шмелей". Также клуб из Севильи рассматривает сотрудничество с Кевином Денке, который в прошлом сезоне наколотил 28 голов за "Серкль Брюгге".

Еще один кандидат – форвард “Монако” Брель Эмболо, пропустивший в кампании 2023/24 почти 8 месяцев из-за травмы колена.